أمن الإسكندرية يضبط 4 أشخاص بحوزتهم 170 طربة حشيش

كتب إبراهيم قاسم

نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط أربعة أشخاص وبحوزتهم 170 طربة لمخدر الحشيش )، وذلك عقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم ضبط شخصين فى كمين أعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة ثانى العامرية بالإسكندرية، حال إستقلالهما إحدى السيارات، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهما (145 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول ).

وضبط شخصين فى كمين أعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهما 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام، مبلغ مالى،2 هاتف محمول).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.