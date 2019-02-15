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وزير الهجرة العراقى يرفض العودة القسرية للمواطنين من الخارج

الجمعة، 15 فبراير 2019 11:00 ص
وزير الهجرة العراقى يرفض العودة القسرية للمواطنين من الخارج نازحين - أرشيفية
أ ش أ
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رفض وزير الهجرة والمهجرين العراقى نوفل بهاء موسى، اليوم الجمعة، العودة القسرية للعراقيين من بلدان المهجر، مؤكدا على ضرورة أن تكون العودة طوعية إلى بلدهم.

وذكر مكتب الوزارة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن وزير الهجرة أكد للسفير الهولندى فى العراق ماتايس فولترس، أن تكون عودة العراقيين المتواجدين فى المملكة الهولندية والدول الأخرى طوعية وليست قسرية.


وأشار موسى إلى ضرورة إيجاد حلول مناسبة وسبل تأمين العودة الطوعية للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم، لتكون تجربة ناجحة وخطوة للعمل مع دول الاتحاد الأوروبي.


وأضاف أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية تحترم حقوق الإنسان وتعمل على حل قضايا اللاجئين بشكل إنساني، من خلال احترام خيارات اللاجئ ضمن المعايير المعتمدة دولياً.


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