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برعاية الرئيس السيسى..

وزيرة الهجرة تشارك فى افتتاح ملتقى "أولادنا" لذوى القدرات الخاصة

الجمعة، 15 فبراير 2019 09:24 م
وزيرة الهجرة تشارك فى افتتاح ملتقى "أولادنا" لذوى القدرات الخاصة فعاليات ملتقى "أولادنا" لذوى القدرات الخاصة
كتب محمود راغب
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شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، في فعاليات افتتاح ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى  ، الجمهورية، وبحضور وزراء التضامن والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، ونخبة من أبرز رموز الفكر والسياسة والفن وغيرهم.
 
ومن المقرر أن يقام ضمن فعاليات الملتقى احتفالية تحت عنوان "العودة للجذور" بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة مع الجانب اليوناني والقبرصي والأرميني للاحتفاء بجالياتهم التي كانت ومازالت تعيش بمصر، حيث سيتم الاحتفاء بعدد من ذوي القدرات الخاصة من جاليات دول (أرمينيا - قبرص - اليونان)، وذلك يوم الثلاثاء المقبل ١٩ فبراير.
 
يذكر أن ملتقى "أولادنا" تقيمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة وتستمر فعالياته حتى 22 من نفس الشهر بمشاركة 37 دولة من خلال فرق استعراضية وفنون تشكيلية وأفلام سينمائية وعروض مسرحية، بالتعاون مع وزارات الهجرة والشباب والثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي.
 
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