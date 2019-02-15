وزيرا التعليم والصحة يطلقان حملة الكشف عن أمراض السمنة والتقزم فى المدارس

تطلق غد السبت وزارتا التربية والتعليم والصحة ، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء ، حملة الكشف المبكر لطلبة المدارس عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن إنطلاق الحملة على ثلاث مراحل على طلاب المدارس الابتدائية، وتأتي الحملة في ضوء الجهود المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان، وانطلاقاً من كون الصحة العامة هي أحد مكونات التنمية في المجتمع المصري.
وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من وضع مخطط زمني لحملة المسح الطبي الشامل بحيث تبدأ الحملة من شهر فبراير الجاري وحتي شهر إبريل المقبل، على جميع طلاب المدارس الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، من خلال برنامج زمني يتم على ثلاث مراحل على النحو التالي:
المرحلة الأولى: خلال شهر فبراير، وتشمل المحافظات الآتية: (الفيوم- دمياط –أسيوط- مطروح –بورسعيد- جنوب سيناء-القليوبية- البحيرة -الإسكندرية - الجيزة) .
المرحلة الثانية: خلال شهر مارس وتشمل المحافظات الآتية: (القاهرة – السويس- الإسماعيلية- كفر الشيخ – المنوفية – بني سويف – سوهاج – شمال سيناء- البحر الأحمر – أسوان – الأقصر) .
المرحلة الثالثة: في نهاية شهر مارس وخلال شهر أبريل وتشمل المحافظات الآتية: (الدقهلية- الشرقية – الغربية- قنا – المنيا – الوادي الجديد).
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