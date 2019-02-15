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واشنطن بوست: أمريكا تتفاوض مع فيسبوك بشأن دفع غرامة بمليارات الدولارات

الجمعة، 15 فبراير 2019 07:00 ص
واشنطن بوست: أمريكا تتفاوض مع فيسبوك بشأن دفع غرامة بمليارات الدولارات مؤسس الفيس بوك
واشنطن (رويترز)
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ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الخميس، أن الحكومة الأمريكية وشركة فيسبوك تتفاوضان على تسوية بشأن قصور لدى الشركة، فيما يتعلق بحماية الخصوصية، وهو ما قد يلزم شبكة التواصل الاجتماعى بدفع غرامة بمليارات الدولارات.

ونقلت الصحيفة عن شخصين قالت إنهما مطلعان على الأمر إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية وفيسبوك لم تتفقا بعد على مبلغ محدد. وسجلت فيسبوك إيرادات فى الربع الرابع بلغت 16.9 مليار دولار وأرباحا قدرها 6.9 مليار دولار.

وتحقق لجنة التجارة الاتحادية فيما جرى الكشف عنه من أن فيسبوك شاركت بشكل غير سليم معلومات تخص 87 مليونا من مستخدميها مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات، المفلسة حاليا.

ويركز التحقيق على ما إذا كانت مشاركة البيانات مع كمبردج أناليتيكا ومشكلات أخرى تتعلق بالخصوصية قد انتهكت اتفاقا مع لجنة التجارة الاتحادية يعود لعام 2011 ويهدف لحماية خصوصية المستخدمين، وربما تدفع التسوية النهائية أيضا نحو تغييرات فى طريقة عمل الشركة.

ورفضت فيسبوك التعليق بشكل مباشر على تقرير واشنطن بوست. وقالت متحدثة باسم الشركة "نعمل مع لجنة التجارة الاتحادية وسنواصل العمل مع لجنة التجارة الاتحادية"، كما رفضت لجنة التجارة الاتحادية التعليق.

كانت أكبر غرامة فرضتها اللجنة بخصوص قصور يتعلق بالخصوصية 22.5 مليون دولار على جوجل التابعة لشركة ألفابت فى 2012. وفرضت اللجنة غرامات أكبر لكن لأسباب أخرى.

 

 


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فيسبوك

غرامة بمليارات الدولارات




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