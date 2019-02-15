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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 15 فبراير 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.
 
ويستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الاحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الاحمر، كما تتكاثرالسحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 ال 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 
 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

 

الصغرى العظمى
القاهرة 11 15
شبين الكوم 10 15
طنطا 09 15 
دمنهور 09 15
الإسكندرية 10 15
بلطيم 12 16
مطروح 08 16
السلوم 04 16
سيوة 06 18
بورسعيد 12 17
دمياط 12 17 
الزقازيق 10 16
الإسماعيلية 10 17 
السويس 11 17 
العريش 08 18
رفح 07 17 
رأس سدر 15 18
نخل 05 15
نويبع 15 17
طابا 12 16
كاترين 01 08
الطور 11 18
شرم الشيخ 15 20
الغردقة 12 21
مرسى علم 13 21
الفيوم 08 15
بني سويف 08 15
المنيا 07 15
أسيوط 07 16
سوهاج 09 16
قنا 09 17 
الأقصر 10 18
أسوان 11 18
أبوسمبل 11 18
الوادي الجديد 09 19
شلاتين 17 23
أبو رماد 18 21
راس حدربة 18 21 
حلايب 17 22
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم  على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 16 26 
المدينة 10 25
الرياض 14 25
المنامة 17 24
أبوظبى 16 25
الدوحة 18 23
الكويت 12 28
دمشق 02 10
بيروت 10 15
عمان 03 09
القدس 04 10
غزة 10 17
بغداد 06 18
مسقط 20 24
صنعاء 08 26
الخرطوم 14 30
طرابلس 10 14
تونس 06 16
الجزائر 08 17
الرباط 10 20
نواكشوط 15 30
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

الصغرى العظمى
أنقرة -01 07
اسطنبول 04 06
اسلام اباد 08 18
نيودلهى 10 20
جاكرتا 24 30
بكين -06 02
كوالامبور 24 34
طوكيو 02 06
أثينا 06 10
روما 02 16
باريس 01 12
مدريد 01 14
برلين 02 12
لندن 04 13 
مونتريال -06 -04
موسكو 00 02
نيويورك 02 07
واشنطن 04 11
 
 
 

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