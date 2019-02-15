نقابات عمالية مُشيدة بجولات الوزير: وقع 60 اتفاقية عمل جماعية وعلاوات

كتب محمود راغب

أشاد التكامل النقابى، المكون من 6 نقابات عامة "العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، الزراعة والرى والثروة الحيوانية، النقل البحرى، والمناجم والمحاجر"، بالزيارات الميدانية التى نفذها وزير القوى العاملة محمد سعفان بالمحافظات، والتى بدأت خلال يناير الماضى، ومازالت مستمرة، لتوفير فرص عمل للشباب ولذوى الاحتياجات الخاصة، وتسليم شهادات أمان على العمالة غير المنتظمة، وتفقد مراكز التدريب المهنى لاستكمال تطويرها لتواكب التكنولوجية، فضلا عن زيارات المصانع للتعرف على ظروف العمال على الطبيعة، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع التنظيمات النقابية بمواقع العمل المختلفة للتعرف على معوقات العمل والاستماع لمقترحاتهم لتحسين بيئة العمل.

وقالت النقابات الست، في بيانها اليوم، إن هذه الزيارات جاءت فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى والجهود المكثفة التى تبذلها الدولة لخلق فرص عمل لائقة للشباب من أجل "حياة كريمة"، حيث أقيمت 6 ملتقيات توظيف في محافظات الجيزة، والإسماعيلية، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والمنوفية، وفرت 62 ألفا و940 فرصة عمل، وكان لذوى الاحتياجات الخاصة مكانا فى هذه الفرص، ولقيت إقبالا يصل إلى 85%، مما يؤكد أن ثقافة الشباب بدأت تتغير نحو العمل بالقطاع الخاص.

ونوهت النقابات، إلى أن هذه الزيارات لم تقتصر على طرح فرص العمل في الملتقيات، بل طلب وزير القوى العاملة، من مديري مديريات القوى العاملة بهذه المحافظات، متابعة نتائج كل ملتقى خلال الشهور الثلاثة الأولى بعد افتتاحه، والتعيينات التي تتم أولا بأول، واستمارة (1) تأمينات، لمعرفة مدى الفرص التي تم شغلها، وإعادة طرح فرص العمل المتبقية من خلال كل مديرية.

وأشارت النقابات، إلى أن هذه الزيارات لم تقتصر على الملتقيات فحسب، بل امتدت لتستكمل تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي التي طرحها في فبراير من العام الماضي، للتأمين على العمالة غير المنتظمة، اجتماعيا وصحيا، حيث قام "سعفان" بتوزيع شهادات أمان فئة 500 جنيه، لنحو 4758 عامل غير منتظم من المسجلين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، مؤكدا أن الوزارة هي الجهة الوحيدة التي كانت ومازالت ترعى هذه الفئة منذ صدور قانون العمل 12 لسنة 2003، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية في حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي، أو العمليات الجراحية، أو وفاة الزوجة أو أحد الأبناء، بالإضافة إلى حالات الزواج والمواليد، فضلا عن 4 منح في الأعياد: الأضحى والفطر والعمال والمولد النبوى.

كما تم تسليم عددا من عقود العمل على ذوي الاحتياجات الخاصة، وماكينات خياطة للمرأة المعيلة الأسوانية وأسر شهداء الجيش والشرطة، فضلا عن إطلاق 3 قوافل طبية للكشف على الصدر والباطنة وعمل أشعة على الصدر للعمالة غير المنتظمة بأسوان.

وأشارت النقابات، إلى أن جولات وزير القوى العاملة، شملت مراكز التدريب المهنى لاستكمال تطويرها لتواكب التكنولوجيا، حيث تفقد مركز التدريب المهني فى فقط بقنا، الذى يعد من أكبر مراكز التدريب، على مستوى المحافظة لتعليم فنون الحرف اليدوية، ويضم المركز المقام على مساحة 35 ألف متر مربع 12 ورشة تدريبية، فضلا عن معمل للمساحة، وفندق لإقامة المتدربين، ووجه "سعفان" بسرعة الانتهاء من مركز تدريب الرضوانية، وإنشاء مركز بمدينة القرنة بالأقصر، وخلال زيارة الإسماعيلية تفقد مركز تدريب المستقبل للوقوف على أوضاع المتدربين على صناعة الملابس.

واختتم بيان النقابات مؤكدين أن جولات الوزير شهدت توقيع 60 اتفاقية عمل جماعية بمنح علاوة اجتماعية نسبتها 15% لنحو 35 ألفا و635 عاملا بالقطاع الخاص بمحافظتي المنيا وأسوان، كما قام الوزير بزيارة عدد من المصانع للاطمئنان على العاملين، فضلا عن التعرف من التنظيمات النقابية بمواقع العمل المختلفة على المعوقات والمشاكل التي يواجهونها لدراسة سبل تذليلها، وحلها، والاستماع إلى العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال".