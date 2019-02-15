نشوب حريق داخل مزرعة دواجن بسبب ماس كهربائى لسوء الأحوال الجوية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من إخماد حريق نشب داخل مزرعة دواجن بمركز كفر الدوار بسبب سوء الأحوال الجوية.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين اشتعال النيران داخل مزرعة دواجن بمركز كفر الدوار بسبب ماس كهربائى وذلك لسوء الأحوال الجوية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه وعدم امتداده للأماكن المجاورة وأسفر الحريق عن نفوق 1000 كتكوت بسبب اشتعال النيران فى مزرعة الدواجن.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.