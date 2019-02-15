video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 04:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

منعا للنصب.. تعرف على عقوبة انتحال صفة شرطى فى قانون العقوبات

الجمعة، 15 فبراير 2019 04:00 ص
منعا للنصب.. تعرف على عقوبة انتحال صفة شرطى فى قانون العقوبات جنيه وكلابش ودولارات - ارشيفيه
كتب سليم على
إضافة تعليق

نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة فى ضبط 9 أشخاص، حكونوا تشكيل عصابى لانتحال صفة رجال شرطة، والنصب على المواطنين، حيث تم ضبطهم بعد الاستيلاء من أحد الأشخاص على 3 ملايين جنيه، بحجة استبدالها إلى فئة الدولار، وبحوزتهم أسلحة نارية، وحرر محضر بالواقعة.

 وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون وفقا لقانون العقوبات :

يقول محمد الحدق المحامى، إن المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات حددت عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بهدف النصب أو السرقة أو إنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا.

وأوضح أن المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنها تنص على: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

وأشار إلى أن المادة 156 تنص: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

كما تنص المادة 157: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط تشكيل عصابى لانتحال صفة رجال شرطة والنصب على المواطنين بالجيزة

ضبط منتحل صفة مفتش بمديرية أوقاف الإسكندرية ينصب على الشباب بدعوى تعيينهم

عقوبه انتحال صفة ضابط

انتحال صفه رجال شرطه

أخبار الحوادث

نيابه الجيزه

محكمه جنوب الجيزه

قانون العقوبات




لا تفوتك
6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة