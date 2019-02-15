video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 12:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

منظمة حقوقية: أكثر 550 ألف رضيع ماتوا بسبب الحروب من 2013 حتى 2017

الجمعة، 15 فبراير 2019 12:00 م
منظمة حقوقية: أكثر 550 ألف رضيع ماتوا بسبب الحروب من 2013 حتى 2017 حروب - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أفادت هيئة "إنقاذ الطفولة" اليوم الجمعة أن أكثر من 550 ألف رضيع ماتوا بسبب الحروب خلال الفترة من 2013 حتى 2017 .

وذكرت الهيئة (وهى منظمة دولية حقوقية) - فى تقرير نقلته قناة (فرانس 24) - أنه مات ما لا يقل عن 550 ألف رضيع بين عامى 2013 و2017 فى الدول العشر الأكثر تضررا من الحروب بسبب الجوع أو قلة النظافة أو الافتقار إلى الرعاية الصحية أو الحرمان من المعونة.

وأشار التقرير إلى أنه إذا أضيف إلى هؤلاء الرضع، الأطفال دون الخمس سنوات الذين توفوا خلال هذه الفترة، فإن عدد القتلى يرتفع عندها إلى 870 ألف رضيع وطفل، وهى حصيلة رجحت المنظمة أن تكون فى الواقع أكبر من ذلك بكثير.

وأوضح التقرير أن الدول العشر هم أفغانستان واليمن وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديموقراطية وسوريا والعراق ومالى ونيجيريا والصومال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: مقتل وإصابة 13 شخصا جراء مخلفات الحرب خلال 3 أشهر

خالد صلاح: الحروب ليست الطريق الأوحد لحلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

حروب

أطفال

قتل الأطفال




لا تفوتك
6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة