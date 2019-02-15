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مقتل 25 من عناصر ميليشيات الحوثي في محافظة حجة

الجمعة، 15 فبراير 2019 09:14 م
مقتل 25 من عناصر ميليشيات الحوثي في محافظة حجة الجيش اليمنى
صنعاء )أ. ش. أ(
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قتل 25 من عناصر الميليشيات الحوثية بعد هجوم فاشل للميليشيات على منطقة حجور في محافظة حجة اليمنية.

 

وأكدت مصادر يمنية - وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الجمعة - أن قبائل حجور تقاوم وتقاتل الميليشيات الحوثية بشراسة، مشيرًا إلى أن عملية الجيش اليمني والتحالف لم تبدأ بعد والمنطقة محاصرة.

بدورهم، ناشد أبناء قبائل حجور بمديرية كشر المحاصرة بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذهم، وتوفير مستشفى ميداني لمعالجة الجرحى والمواطنين في حجور التي تفرض عليها الميليشيات منذ أسابيع حصارًا خانقًا.

وبالتزامن، شنّ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم 3 غارات جوية استهدفت تجمعات لعناصر الميليشيا الانقلابية وآلياتها في مناطق مديرية كشر بمحافظة حجة، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا وتدمير عدد من العربات ومدفع هاون تابعة للمتمردين في منطقة المندلة شرق العبيسة.

 

 


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