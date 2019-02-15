مصر تستورد خيول وحيونات حية وأسماك بقيمة 114.5 مليون دولار فى 9 أشهر

كتبت هبة حسام

استوردت مصر خيول وحيوانات حية وأسماك خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2018 بقيمة إجمالية تجاوزت 114.5 مليون دولار، ما يعادل 2 مليار جنيه تقريبا، وذلك لأغراض مختلفة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تنوعت الحيوانات المستوردة بين خيول وحمير وبغال، بالإضافة إلى، ببغاوات وزواحف وثعابين.

فيما تنوعت الأسماك بين أسماك حية للزينة وأخرى لغير الزينة وغيرها مجمدة أو مبردة، كبلح البحر والحبار والكابوريا والروبيان "الجمبرى" وغيرها من الرخويات الصالحة للاستهلاك البشرى سواء كانت طازجة أو مجمدة.

وطبقا للبيانات الرسمية، جاءت القيم التفصيلية لواردات مصر من تلك الأنواع للحيوانات والأسماك الحية كالتالى..