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مصرع سائق وإصابة 8 ركاب فى إنقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف الشرقى

الجمعة، 15 فبراير 2019 11:47 م
مصرع سائق وإصابة 8 ركاب فى إنقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف الشرقى حادث سيارة - صورة ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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لقى سائق مصرعه وأصيب 8 ركاب فى انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف. 
 
وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف  إخطارا من نائبه اللواء عاطف سلامة مساء اليوم الجمعة ،  يفيد إنقلاب سيارة ميكروباص بحري نفق سنور على الطريق الصحراوى بإتجاه القاهره.
 
ونتج عن الحادث مصرع خالد حسن مرسي حسن ،  50 سنة  سائق، مقيم محافظة سوهاج ، وإصابة كل من  أبانوب مجدي سعيد 8 سنوات ،  سوهاج،  إشتباه كسر بالذراع الأيسر -  إسحق مجدي سعد ، 12 سنة، إشتباه كسر بالساق الأيسر - مريم خلف نصر ، سوهاج ،  32سنة ، جروح وسحجات بالجسم - يوسف عبد الكريم جبريل،  25 سنة ، سوهاج ، جروح وسحجات بالجسم - حسنى رشاد أحمد 27 سنه الجروح وكدمات بالجسم سوهاج -  محمود عبد السميع خلف الله 29 سنة سوهاج جروح وسحجات بالجسم - أحمد  علي أحمدو،  39 سنة، سوهاج ،  إشتباه كسر بالساق الايمن- عبد الباسط خميس أحمد ، ، 43 سنة،  اشتباه كسر بالذراع الأيمن ، جميعهم يقيمون سوهاج.
 
ونقلت سيارات مرفق الإسعاف الجثة والمصابين الى مستشفى بنى سويف العام وتحرر محضر بالواقعة.
 

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