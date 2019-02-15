مصرع سائق وإصابة 8 ركاب فى إنقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف الشرقى

بنى سويف أيمن لطفى

لقى سائق مصرعه وأصيب 8 ركاب فى انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف إخطارا من نائبه اللواء عاطف سلامة مساء اليوم الجمعة ، يفيد إنقلاب سيارة ميكروباص بحري نفق سنور على الطريق الصحراوى بإتجاه القاهره.

ونتج عن الحادث مصرع خالد حسن مرسي حسن ، 50 سنة سائق، مقيم محافظة سوهاج ، وإصابة كل من أبانوب مجدي سعيد 8 سنوات ، سوهاج، إشتباه كسر بالذراع الأيسر - إسحق مجدي سعد ، 12 سنة، إشتباه كسر بالساق الأيسر - مريم خلف نصر ، سوهاج ، 32سنة ، جروح وسحجات بالجسم - يوسف عبد الكريم جبريل، 25 سنة ، سوهاج ، جروح وسحجات بالجسم - حسنى رشاد أحمد 27 سنه الجروح وكدمات بالجسم سوهاج - محمود عبد السميع خلف الله 29 سنة سوهاج جروح وسحجات بالجسم - أحمد علي أحمدو، 39 سنة، سوهاج ، إشتباه كسر بالساق الايمن- عبد الباسط خميس أحمد ، ، 43 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن ، جميعهم يقيمون سوهاج.

ونقلت سيارات مرفق الإسعاف الجثة والمصابين الى مستشفى بنى سويف العام وتحرر محضر بالواقعة.