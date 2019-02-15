مصادر يمنية : مقتل محافظ عمران "فيصل جمعان" المعين من قبل الحوثيين

عدن )أ ش أ(

أفادت مصادر يمنية ، مساء اليوم الجمعة ، بمقتل محافظ عمران اليمنية "فيصل جمعان" المعين من قبل الحوثيين، حيث ذكرت ذلك قناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة.

يأتي هذا في وقت قتل فيه 25 من عناصر الميليشيات الحوثية بعد هجوم فاشل للميليشيات على منطقة حجور في محافظة حجة اليمنية.

وأكدت مصادر يمنية ، أن قبائل حجور تقاوم وتقاتل الميليشيات الحوثية بشراسة ، مشيرا إلى أن عملية الجيش اليمني والتحالف لم تبدأ بعد والمنطقة محاصرة.

بدورهم، ناشد أبناء قبائل حجور بمديرية كشر المحاصرة بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذهم، وتوفير مستشفى ميداني لمعالجة الجرحى والمواطنين في حجور التي تفرض عليها الميليشيات منذ أسابيع حصارا خانقا.