محافظ المنوفية يعقد لقاء للاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين بقرية البيشة

المنوفية - محمد فتحى

عقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية لقاءً جماهيريًا بقرية لبيشة التابعة لمركز ومدينة أشمون، جاء ذلك عقب افتتاحه مسجد سيدى منسى بالقرية بحضور الدكتور أحمد القزاز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وجمع غفير من أهالي القرية .

وفى بداية اللقاء توجه أهالى القرية بالشكر للواء سعيد عباس محافظ المنوفية باعتباره أول محافظ تطأ أقدامه القرية، وتمثلت طلبات الأهالى فى مراجعة بعض التقديرات الخاصة بتسعير أراضى أملاك الدولة التى أعلنتها المحافظة، وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل 3 لجان مهمتها وضع التقديرات الخاصة بأراضى أملاك الدولة وفقاً للقانون، موكداً أنه سيقوم بأخذ أقل التقديرات مراعاة لمصلحة المواطنين وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين .

واستمع المحافظ لمطالب أهالى القرية ووعدهم بدراستها والعمل على بحثها فى إطار القوانين المنظمة لذلك.