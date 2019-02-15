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محافظ الغربية يأمر بنقل مسن بلا مأوى لدار رعاية بطنطا

الجمعة، 15 فبراير 2019 10:50 م
محافظ الغربية يأمر بنقل مسن بلا مأوى لدار رعاية بطنطا محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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أمر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بنقل احد المسنين بلا مأوى لإحدى دور الرعاية بطنطا وتوفير كل الرعاية الصحية والاجتماعية له.
 
كان فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بطنطا، قد رصد أحد المسنين بلا مأوى بشارع ترعة الشيتي دائرة قسم أول طنطا، وعلى الفور تم إخطار محافظ الغربية، الذي أمر بسرعة نقله لإحدى دور رعاية المسنين.
 
وقام فريق التدخل السريع بالانتقال له ونقله على كرسي متحرك لدار الرعاية الاجتماعية للمسنين والعجزة، وأمر المحافظ بتوفير كافة سبل الرعاية له، وتوقيع الكشف الطبي عليه للاطمئنان عليه.

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