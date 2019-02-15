محافظ الأقصر يبحث تحصيل مستحقات الكهرباء المتأخرة بالمنشآت السياحية

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، بمقر ديوان المحافظة، المهندس سامى أبو وردة ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والمهندس زكريا عبد الحميد مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع توزيع كهرباء الأقصر، لمناقشة كيفية تحسين نسب تحصيل مستحقات الشركة لدى جمهور المواطنين والجهات الحكومية، بما يهدف إلى تحسين أداء شبكة الكهرباء على مستوى محافظة الأقصر بالكامل وتطوير أدائها لتقديم أفضل خدمة للمواطن الأقصرى.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الأقصر مطالب أصحاب الفنادق والشركات السياحية ، التى تم عرضها خلال لقائهم بالدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة خلال زيارتها لمحافظة الأقصر منذ يومين، والتى تتضمن ضرورة سداد مديونيات المنشآت السياحية مقابل استخدام خدمة الكهرباء، وبحث المحافظ ورئيس مجلس ادارة شركة مصر العليا للكهرباء، عدة مقترحات لسداد المبالغ المتأخرة على المنشآت السياحية بالمحافظة وكيفية سدادها.

حضر اللقاء كلا من محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء هشام شادى ، سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مسئول المشروعات بالأقصر، والمهندسة مارى روحى ، مدير ادارة الكهرباء بديوان المحافظة، وعقب لقائه بمحافظ الأقصر، التقى رئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء بعدد من أصحاب الشركات والفنادق السياحية لمناقشة الوضع الحالى وكيفية سداد مستحقات الشركة للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة.