مجلس مدينة إسنا يزيل 30 طن مخلفات وأتربة بالشوارع فى حملات نظافة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح محمد سيد سليمان، رئيس مجلس مدينة إسنا، بأنه تم إطلاق حملة نظافة استمرت 48 ساعة بشوارع إسنا وبالأخص منطقة جسر السيالة وطريق الخور وطريق محطة رقم 6 والشوارع الجانبية، وأسفرت عن رفع أكثر من 30 طن مخلفات وأتربة بعد المسح باللودر والجليدر، ما لاقى استحسان المواطنين وقدموا الشكر للمسئولين على المجهود المبذول.

وأضاف رئيس مدينة إسنا، أن رجال إدارة النظافة قاموا برفع المخلفات والأتربة الموجودة بالشوارع وتم التنبيه على المواطنين بعدم إلقاء المخلفات خارج الحاويات المخصصة لذلك، وإلا سيضطر رجال المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محاضر بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه لكل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام.

وفى سياق متصل قامت شرطة المرافق والإشغالات بحملة إشغالات بشارع احمد عرابى وتم تحرير محاضر إشغال طريق عام وباعة جائلين للمخالفين بالشارع، وذلك يأتى ذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالعمل اليومى وضبط الشارع من نظافة وأعمال مخالفة.