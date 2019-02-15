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مجلس النواب اللبناني ينتهي من مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة

الجمعة، 15 فبراير 2019 11:00 م
مجلس النواب اللبناني ينتهي من مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة سعد الحريرى
بيروت )أ ش.أ (
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 انتهى أعضاء مجلس النواب اللبناني ، في جلسته المنعقدة مساء اليوم ، من مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة ، وذلك بعد جلسة مطولة استغرقت قرابة 8 ساعات، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وتحدث في جلسة اليوم، وهي الثالثة في هذا الخصوص، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبحضور رئيس الوزراء سعد الحريري، ووزراء الحكومة الجديدة، 21 نائبا ، قاموا بتفنيد بنود البيان الوزاري وما تضمنه من رؤى واستراتيجيات للمرحلة المقبلة، معلنين جميعا موافقتهم على منح الثقة للحكومة.

وقال رئيس مجلس النواب في ختام المناقشات ، إن المناقشات على مدى 3 جلسات استغرقت 24 ساعة كاملة، وتحدث خلالها 54 نائبا، مطالبا من رئيس الوزراء سعد الحريري أن يلقي كلمة ختامية، غير أن الحريري طلب إلى رئاسة الجلسة السماح لوزير الأشغال يوسف فنيانوس أن يلقي كلمة إيضاحية تعقيبا على ما ورد في مناقشات النواب، على أن يعقبه ذلك كلمة يلقيها وزير المالية علي حسن خليل يتناول فيها مجموعة من الأمور المالية التي وردت على لسان عدد من النواب.

وينتظر عقب أن ينتهي الحريري من إلقاء كلمته، أن يتم التصويت على إعطاء الثقة للحكومة الجديدة من قبل أعضاء المجلس النيابي.

وسبق وعُقدت جلستان على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تحدث خلالهما 33 نائبا يمثلون مختلف التكتلات النيابية والمستقلين، وأعلن 28 نائبا منهم إعطاء الثقة للحكومة الجديدة، فيما رفض 5 نواب منح الثقة للحكومة.

يشار إلى أن مجلس النواب اللبناني يضم 128 نائبا معظمهم ينتمون إلى تكتلات نيابية كبرى، في مقدمتها كتلة لبنان القوي التي تضم التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق وآخرين، وكتلة تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري، وكتلة التنمية والتحرير (حركة أمل) ، وكتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) ، وكتلة الجمهورية القوية (حزب القوات اللبنانية) ، وكتلة اللقاء الديمقراطي (الحزب التقدمي الاشتراكي) ، وكتلة التكتل الوطني (تيار المردة) ، وكتلة الوسط المستقل (تيار العزم) ، وكتلة حزب الكتائب، وكتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي، وعدد محدود من النواب المستقلين.

 

 


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