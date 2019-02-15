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مبعوث الأمم المتحدة الجديد لسوريا يسعى لبدء محادثات بشأن الدستور

الجمعة، 15 فبراير 2019 04:02 م
مبعوث الأمم المتحدة الجديد لسوريا يسعى لبدء محادثات بشأن الدستور جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الجديد لسوريا
رويترز
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قال مبعوث الأمم المتحدة الجديد لسوريا اليوم الجمعة إنه يأمل فى دعوة لجنة دستورية للاجتماع فى جنيف "فى أقرب وقت ممكن" دون ذكر إطار زمنى محدد فى أحدث محاولة لإنهاء الحرب السورية.

وتشكيل لجنة دستورية مسألة ضرورية للإصلاحات السياسية وإجراء انتخابات جديدة تهدف لتوحيد سوريا وإنهاء الحرب المستعرة منذ ثمانية أعوام تقريبا والتى أودت بحياة مئات الآلاف وشردت نحو نصف سكان سوريا البالغ عددهم 22 مليون نسمة قبل الحرب.

وقال جير بيدرسن، رابع وسيط فى الأزمة السورية بعد كوفى عنان والأخضر الإبراهيمى وستافان دى ميستورا، إن لديه أفكارا أيضا بشأن كيفية بناء الثقة بين الجانبين الذين شاركا فى تسع جولات سابقة لم تثمر عن شيء تقريبا.

وقال بيدرسن للصحفيين "أعتقد أننا وضعنا أيدينا على التحديات واتفقنا بشأن كيفية المضى قدما وأرى أن هذا مؤشرا إيجابيا جدا جدا".

وأضاف "آمل أن يتمكنوا فى أقرب وقت ممكن من عقد اجتماع للجنة الدستور فى جنيف".

وقال بيدرسن إنه لا يستطيع تحديد إطار زمنى معين لاجتماع اللجنة لكنه ذكر أن المناقشات مع الأطراف المعنية تمضى على نحو جيد.


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