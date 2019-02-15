ماليزيا تعتقل 6 بتهمة التخطيط لهجمات والانتماء لجماعة مسلحة

رويترز

قالت السلطات الماليزية اليوم الجمعة إنها اعتقلت ستة أشخاص منهم أربعة أجانب للاشتباه فى تخطيطهم لشن هجمات أو الانتماء لجماعة مسلحة.

وماليزيا فى حالة تأهب منذ أن نفذ مسلحون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية سلسلة هجمات فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا فى يناير عام 2016.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على الستة فى خمس مداهمات منفصلة بين ديسمبر ويناير للاشتباه فى التخطيط لهجمات أو صلتهم بجماعات مسلحة.

وقال فوزى هارون المفتش العام للشرطة فى بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعى "بينهم ماليزيان وأربعة أجانب من سنغافورة وبنجلادش والفلبين وبلد فى جنوب آسيا".

واعتقلت ماليزيا المئات على مدى الأعوام القليلة الماضية للاشتباه فى صلتهم بجماعات مسلحة.