video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماليزيا تعتقل 6 بتهمة التخطيط لهجمات والانتماء لجماعة مسلحة

الجمعة، 15 فبراير 2019 10:30 ص
ماليزيا تعتقل 6 بتهمة التخطيط لهجمات والانتماء لجماعة مسلحة الشرطة الماليزية
رويترز
إضافة تعليق

قالت السلطات الماليزية اليوم الجمعة إنها اعتقلت ستة أشخاص منهم أربعة أجانب للاشتباه فى تخطيطهم لشن هجمات أو الانتماء لجماعة مسلحة.

وماليزيا فى حالة تأهب منذ أن نفذ مسلحون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية سلسلة هجمات فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا فى يناير عام 2016.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على الستة فى خمس مداهمات منفصلة بين ديسمبر ويناير للاشتباه فى التخطيط لهجمات أو صلتهم بجماعات مسلحة.

وقال فوزى هارون المفتش العام للشرطة فى بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعى "بينهم ماليزيان وأربعة أجانب من سنغافورة وبنجلادش والفلبين وبلد فى جنوب آسيا".

واعتقلت ماليزيا المئات على مدى الأعوام القليلة الماضية للاشتباه فى صلتهم بجماعات مسلحة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مهاتير محمد: ماليزيا مستعدة لحل مشكلتها مع كوريا الشمالية

بدء محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهمة الفساد يوم الثلاثاء

سلطان ماليزيا الجديد يؤدى اليمين الدستورية كملك للبلاد

ماليزيا تلغى مشروع تدعمه الصين لمد خط سكك حديدية بتكلفة 20 مليار دولار

الشرطة الماليزية

ماليزيا

أخبار ماليزيا




لا تفوتك
6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة