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لكم سلام بحجم الوطن.. ملك الأردن يهنئ المحاربين والعسكريين القدامى بيوم الوفاء

الجمعة، 15 فبراير 2019 06:30 م
لكم سلام بحجم الوطن.. ملك الأردن يهنئ المحاربين والعسكريين القدامى بيوم الوفاء الملك عبد الله بن الحسين
كتب إسلام جمال
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بعث العاهل الأردنى، الملك عبد الله بن الحسين، تحية إلى العسكريين المتقاعدين والمحاربين القدامى، وذلك بمناسبة يوم الوفاء لهم.

ومن خلال حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، أرسل ملك الأردن تهنئته للمحاربين القدامى بقوله: "فى هذا اليوم أقدم التحية لربعى وعزوتى من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، فأنتم الذين ما لانت عزائمكم في الدفاع عن أردننا، وبناء صروحه".

عبد الله بن الحسين
عبد الله بن الحسين

 

وأضاف قائلاً: "بوركت جهودكم ولكم مني ومن كل أردنى وأردنية سلام بحجم الوطن، والرحمة لشهدائنا الذين تعطر دماؤهم الزكية أرض الأردن الأغلى".

 

 


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