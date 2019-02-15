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بمخالفة قرار منع استيراد سلع تخص الفلكلور الوطنى..

قبل الشهر الكريم.. إحباط تهريب 245 فانوس رمضان و40 ألف مصلق قرآن

الجمعة، 15 فبراير 2019 02:32 م
قبل الشهر الكريم.. إحباط تهريب 245 فانوس رمضان و40 ألف مصلق قرآن المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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أحبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس محاولة تهريب كمية كبيرة من سلع ومنتجات محظور إستيرادها بميناء غرب بورسعيد.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال تشديد الإجراءات الأمنية على الموانى والمنافذ المختلفة، والعمل على ضبط جرائم التهريب ومرتكبيها والقائمين عليها.

وتمكنت إدارة شرطة موانى بورسعيد من ضبط مائتان خمسة وأربعون قطعة وحدة صوت "أغانى فانونس رمضان ،أربعون ألف ملصق آيات قرأنية " بالمخالفة للقرارات الصادرة بشأن وقف إستيراد السلع والمنتجات ذات طابع الفن الشعبى "الفلكلور الوطنى" والنماذج الأثرية لجمهورية مصر العربية ، داخل حاوية مشمولها "لعب أطفال" واردة إلى ميناء غرب بورسعيد قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى شركات الإستيراد ملك "عصام .ا.ع " ومقرها محافظة الغربية، غير واردة بالمستندات، وأصناف محظور استيرادها، فوجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 


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