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الجمعة، 15 فبراير 2019 08:00 م
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فيديو.. سقوط أبناء القنصل..ضبط أشخاص يزورون المحررات الرسمية

الجمعة، 15 فبراير 2019 07:08 م
فيديو.. سقوط أبناء القنصل..ضبط أشخاص يزورون المحررات الرسمية أوراق مزورة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط ثلاثة أشخاص بالإسكندرية كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير وترويج المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مُختلفة ، وتزوير الأختام الخاصة بها مقابل مبالغ مالية.


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ضبط عصابة لتزوير الأوراق الرسمية والمحررات الحكومية

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