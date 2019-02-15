فيديو.. سقوط أبناء القنصل..ضبط أشخاص يزورون المحررات الرسمية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط ثلاثة أشخاص بالإسكندرية كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير وترويج المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مُختلفة ، وتزوير الأختام الخاصة بها مقابل مبالغ مالية.
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط ثلاثة أشخاص بالإسكندرية كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير وترويج المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مُختلفة ، وتزوير الأختام الخاصة بها مقابل مبالغ مالية.
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