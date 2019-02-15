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فيديو.. رئاسة الجمهورية تستعرض نشاط السيسى فى "ميونخ" أمس

الجمعة، 15 فبراير 2019 11:27 ص
فيديو.. رئاسة الجمهورية تستعرض نشاط السيسى فى "ميونخ" أمس الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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أعدت رئاسة الجمهورية، فيديو بنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، الخميس، فى مستهل لقاءات الرئيس السيسى خلال زيارته بميونخ، حيث استقبل الرئيس السيسي مساء أمس بمقر إقامته، فى مستهل نشاطه خلال زيارة ميونيخ، بيتر ريدل رئيس شركة رودا أند شوارتز.

وخلال اللقاء مع رئيس الشركة، والتى تعد من أبرز وأهم الشركات الألمانية والعالمية في مجال الأمن الإلكتروني وتأمين المنشآت، أعرب الرئيس عن الحرص على تكثيف التعاون مع الشركة فى مجالات تخصصها فى ظل ما تتمتع به من سمعة متميزة وخبرات عريقة، وما هو مشهود لمنتجاتها من كفاءة.

ومن جانبه أكد السيد بيتر ريدل حرص الشركة علي التعاون مع مصر، في مجال تأمين المنشآت والماسحات الإلكترونية الحديثة.


كما التقي الرئيس مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الدولية، وذلك خلال المائدة المستديرة التى نظمتها مجموعة "أجورا" الاستراتيجية على هامش فعاليات منتدي ميونخ للأمن.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مجموعة "أجورا" الاستراتيجية، تضم فى عضوياتها عدداً من كبرى الشركات العالمية، وتهدف إلى تقديم الاستشارات للمؤسسات العامة والخاصة فيما يتعلق بصياغة استراتيجيات عملهم وأهدافهم، فضلاً عن تقييم المخاطر الجيوسياسية، وتعتمد على شبكة واسعة من العلاقات مع صانعي القرار والخبراء على مستوى العالم.

وخلال اللقاء أعرب الرئيس عن حرص مصر على تعزيز تعاونها مع مختلف الشركات الدولية وزيادة حجم استثماراتها فى مصر، مشيراً إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وكذلك ما تشيده الدولة حاليا من مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يعمل على الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة، وما تمثله من شريان رئيسي لحركة التجارة الدولية، عبر إقامة مركز صناعي وتجاري ولوجيستي دولي، يعزز من وضعية مصر الصناعية وأهميتها الجغرافية والاستراتيجية على طريق التجارة الدولية، ويجعلها قاعدة انطلاق للتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

فضلاً عن تنفيذ خطة طموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة فى شرق المتوسط، الأمر الذي يوفر فرصاً استثمارية واعدة وضخمة للشركات العالمية للعمل في مصر.


 


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