فيديو..الشرطة النسائية توزع الورود على مرضى الأورام بالصعيد

كتب محمود عبد الراضي

زار وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المرضى بإحدى مستشفيات علاج الأورام بالأقصر.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل أُطر التواصل والمشاركة الاجتماعية مع كافة أطياف وفئات المجتمع .