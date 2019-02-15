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فورين بولسى: ترامب قد يلجأ لـ21 مليون دولار من أموال البنتاجون لتمويل الجدار الحدودى

الجمعة، 15 فبراير 2019 12:05 م
فورين بولسى: ترامب قد يلجأ لـ21 مليون دولار من أموال البنتاجون لتمويل الجدار الحدودى ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت مجلة "فورين بولسى" الأمريكية إن الإعلان عن أن الرئيس دونالد ترامب يخطط لإعلان الطوارئ على الصعيد الوطنى يتعلق بأمن الحدود الجنوبية من المرجح جدا أن يتردد صداه فى البنتاجون مع سعى البيت الأبيض لتحويل التمويلات الخاصة بالجيش لبناء الجدار الذى طالما وعد به على الحدود الأمريكية المكسيكية.

 

ويعتقد الكونجرس أن البنتاجون لديه 21 مليون دولار من التمويل الخاص بالبناء العسكرى الذى لم يتم الالتزام به، وهى الأموال التى خصصها المجلس التشريعى لمشروعات معين خاصة بالجيش لكن لم تصدر بعد، وأن الرئيس يمكن أن يستخدمها لبناء الجدار، فى ظل الاعتراضات داخل الكونجرس، بحسب ما قال اثنان من المساعدين فى الكابيتول.

 

وأوضحت الصحيفة، بحسب المساعدين، أن الأموال التى سيتم أخذها من مشروعات بناء مثل المستشفيات والإسكان العائلى والصيانة، لن يتم سدها حتى يمرر الكونجرس قانون آخر لمخصصات الدفاع، وهو ما قد يترك التطوير الضرورى للبنية التحتية فى مأزق.

 

 وتقول فورين بولسى إنه من غير الواضح المشروعات التى سيتم أخذ الأموال منها.

 

ومن المتوقع أن يستخدم ترامب مادة قانونية تسمح للرئيس بإعادة توجيه أموال البناء العسكرى فى حالة الحرب أو الطوارئ الوطنية.

 

ويقول المساعدان إن الأموال تأتى من أموال فى ميزانية وزارة الدفاع تم تخصيصها لمشروعات بناء عسكرية مختلفة على مدار السنوات الخمسة الماضية لكن لم يتم إنفاقها، منها 10 مليار دولار للعام المالى 2019، والباقى من الأعوام الأربعة السابقة،  إلا أن المساعدين لفتا إلى أن حالة الطوارئ الوطنية، فإن النص القانونى يشر إلى ضرورة استخدام الأموال لدعم القوات المسلحة.


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