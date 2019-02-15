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الجمعة، 15 فبراير 2019 10:22 م
خالد صلاح
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غدا السبت إغلاق مزلقان ببا وقطع التيار الكهربائى عن مناطق ببنى سويف

الجمعة، 15 فبراير 2019 09:03 م
غدا السبت إغلاق مزلقان ببا وقطع التيار الكهربائى عن مناطق ببنى سويف مزلقان سكة حديد - ارشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بنى سويف، اليوم الجمعة، برئاسة  هانى الجويلى ، رئيس المدينة غلق مزلقان المحطة بمدينة ببا لمدة يومين بداية من الساعه الثامنة صباح غدا السبت لتنفيذ أعمال الصيانة للمزلقان.
 
ومن ناحية أخرى أعلن قطاع كهرباء بني سويف ،عن فصل التيار الكهربائي عن لوحة البولاندي الموجودة داخل الشركة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهر غدا السبت، ، والذي يغذي مناطق التليفونات،عمر أفندي، الإسعاف، الدهشوري، منطقة بدر مقبل القديم ، مستشفى السلامة ، السكة الحديد ، لاجراء أعمال الصيانة . 
 
 

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