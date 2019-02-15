ضبط 80 ألف علبة سجائر و15 ألف حفاضات أطفال مجهولة المصدر فى بنى سويف

نجحت مديرية التموين بمحافظة بنى سويف بالاشتراك مباحث تموين بنى سويف، بالتنسيق مع مديرية التموين، فى ضبط 80 ألف علبة سجائر و15 ألف أكياس ملح طعام و15 ألف حفاضات أطفال مجهولة المصدر.

وتمكنت الحملة، التى قادها المقدم، محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين، والمحاسب عثمان سيد، مدير مديرية التموين، من ضبط "ع.غ.ع" 38 سنة، تاجر ومقيم مركز ناصر لقيامه بحيازة سجائر مجهولة المصدر تم ضبط كمية قدرها 80 ألف علبة سجائر.

كما تم ضبط " أ.ح.م" 53 سنة صاحب مخزن للسلع الغذائية ومقيم بندر إهناسيا لحيازة ملح طعام غير صالح تم ضبط كمية قدرها 15 ألف كيس بمقدار 2 طن، وضبط "أ.إ.ع " 32 سنة مقيم بندر ببا لحيازته سلع مجهولة المصدر كمية 15 ألف قطعة حفاضات أطفال.