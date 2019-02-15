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الجمعة، 15 فبراير 2019 09:15 ص
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ضبط 4465 هاربا من إحكام وتحصيل 141563 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 15 فبراير 2019 09:00 ص
ضبط 4465 هاربا من إحكام وتحصيل 141563 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية حمة مرورية - ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4465 هاربا من أحكام، منهم 2862 حكم فى غرامات، و 1381 حكم فى جنح الحبس الجزئي 165 حكم فى المستأنف، و 50 حكم فى مخالفات،وضبط 7 متهمين محكوم عليهم في جناية وتحصيل 141563 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.
 

 


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