ضبط 4465 هاربا من أحكام وتحصيل 141563 ألف جنيه غرامات فى حملة بالغربية

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4465 هاربا من أحكام، منهم 2862 حكم فى غرامات، و 1381 حكم فى جنح الحبس الجزئي 165 حكم فى المستأنف، و 50 حكم فى مخالفات،وضبط 7 متهمين محكوم عليهم في جناية وتحصيل 141563 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.