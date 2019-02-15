ضبط مصنعين ومحطة لتمويل السولار بدون ترخيص بالقناطر الخيرية

القليوبية - نيفين طه

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية مصنعين للحلويات والمخللات ومحطة وقود غير مرخصين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وتولت النيابة التحقيق.

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والأجهزة المعنية، حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع للمخللات بدون ترخيص يديره المدعو "ابراهيم.أ" 29 سنة، وعُثر بداخله على خط إنتاج كامل لتصنيع المخللا، و24 طن مخللات متنوعة ومعدة للتصنيع، و16 طن منتج نهائى من المخللات المتنوعة ومعدة للبيع والتداول.

ومصنع حلويات شرقية بدون ترخيص، ملك المدعو "أشرف.ع" 51 سنة، وعُثر بداخل المصنع على خط إنتاج كامل لتصنيع الحلوى المتنوعة، و210 كيلو مواد خام مجهولة المصدر معدة للتصنيع، وكمية كبيرة من المنتجات النهائية للحلويات الشرقية المصنعة من مواد مجهولة المصدر، ومحطة لتموين السولار بدون ترخيص، وضبط مالكها المدعو"محمود.ع" 24 سنة، وعثر بداخلها على ماكينة ضخ سولار مزودة بعدة 2 طلمبة، و2 خزان بلاستيك سعة 20 لترا، 26 خزانا بلاستيك سعة 50 لترا، وكمية 1100 لتر سولار مُعد للبيع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.