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الجمعة، 15 فبراير 2019 07:15 م
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ضبط عاطلين بحوزتهما 7.5كيلو جرام بانجو فى كمين امنى بدمياط

الجمعة، 15 فبراير 2019 06:47 م
ضبط عاطلين بحوزتهما 7.5كيلو جرام بانجو فى كمين امنى بدمياط مخدرات- أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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تمكن رجال مباحث المخدرات بدمياط بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط عاطلين، سبق اتهامهما فى قضيتين "مخدرات، سلاح بدون ترخيص) بمحافظة دمياط  وذلك فى كمين أعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة دمياط، أثناء استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".
 
حيث ضبط المتهمان و بحوزتهما عدد 3 لفافات لمخدر البانجو وزنت 7,500 كيلو جرام.
 
جارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
 
 

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