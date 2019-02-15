ضبط راكب بالمطار يخفى مواد مخدرة بين طيات ملابسه قبل سفره للكويت

كتب أحمد مصطفى - رحاب نبيل

تمكنت إدارة التأمين والبحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى، من ضبط راكب بحوزته كمية من المواد المخدرة قبل سفره إلى الكويت.

أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب رحلة خطوط طائرة النيل للطيران المتجهة إلى الكويت، اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الأجسام "نقطة تفتيش الأولى " اشتبهت إدارتى" البحث الجنائى فى الراكب، وبتفتيشه عثر أسفل طيات ملابسه التى يرتديها على كمية من المواد المخدرة .

أمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء وزير الداخلية - بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .