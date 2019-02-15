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صور.. ميلانيا ترامب تقضى عيد الحب بصحبة أطفال مرضى بولاية ماريلاند

الجمعة، 15 فبراير 2019 12:02 ص
صور.. ميلانيا ترامب تقضى عيد الحب بصحبة أطفال مرضى بولاية ماريلاند ميلانيا تحتفل بعيد الحب
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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زارت السيدة الأولى بالولايات المتحدة ميلانيا ترامب، اليوم الخميس، مصحة للأطفال فى ولاية ماريلاند الأمريكية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

السيدة الأولى بالولايات المتحدة تقضى عيد الحب مع الأطفال المرضى
السيدة الأولى بالولايات المتحدة تقضى عيد الحب مع الأطفال المرضى

 

وقد حرصت ميلانيا على لقاء الأطفال المرضى، ومنحهم الهدايا بهذه المناسبة، كما قضت بعض الوقت فى الحديث معهم، وكان فى استقبالها عدد من المسئولين بمعاهد الصحة الوطنية، بالإضافة إلى القائمين على المصحة.

زوجة ترامب فى حديث مع طفل
زوجة ترامب فى حديث مع طفل
ميلانيا تتحدث إلى طفلة
ميلانيا تتحدث إلى طفلة
ميلانيا تحاور أطفالا
ميلانيا تحاور أطفالا
ميلانيا تحتضن طفل
ميلانيا تحتضن طفل
ميلانيا تحتفى بأحد الأطفال
ميلانيا تحتفى بأحد الأطفال
ميلانيا تستقبل طفله مريضه بابتسامة
ميلانيا تستقبل طفله مريضه بابتسامة
ميلانيا تقدم هدية عيد الحب لأحد الأطفال
ميلانيا تقدم هدية عيد الحب لأحد الأطفال
ميلانيا وأحد الأطفال
ميلانيا وأحد الأطفال
ميلانيا فى حديث مع أحد الأطفال
ميلانيا فى حديث مع أحد الأطفال

 


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ميلانيا ترامب

ولاية ماريلاند

معاهد الصحة الوطنية

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