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صور.. مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى لنقل 13 ألف معتمر

الجمعة، 15 فبراير 2019 01:05 م
صور.. مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى لنقل 13 ألف معتمر جانب من توقيع مصر للطيران بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطيني
كتب أحمد مصطفي - رحاب نبيل
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وقعت مصر للطيران بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تقوم بموجبه بتسيير 56 رحلة جوية لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين، يأتى ذلك فى إطار الدور الريادى الذى تقوم به الشركة الوطنية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
 
 
يأتي هذا التعاون بعد توقف دام لما يقرب من 6 سنوات، حيث حرص الشركة متمثلة فى إدارة الرحلات الخاصة بشركة الخطوط الجوية على تذليل كافة الإجراءات العالقة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى.
 
 
من المتوقع أن يبدأ تسيير هذه الرحلات الخاصة اعتبارًا من 4 مارس وحتى 5 يونيو القادم وذلك بواقع 4 رحلات يوم الاثنين من كل أسبوع على متن طائرات الشركة من طراز الإيرباص 330-200.
 
 
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