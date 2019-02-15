صور.. قافلة طبية تجرى الكشف على 853 مواطنا بقرية الحيبة فى بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، ورئاسة الدكتورة هايدى محمد عبدالوهاب منسق عام القوافل الطبية، قافلة طبية استهدفت 853 مواطنا من أهالى قرية الحيبة التابعة لمركز جنوب بنى سويف.

وشارك فى القافلة فريق إشراف القوافل الطبية ببنى سويف برئاسة الدكتورة هايدى محمد عبد الوهاب منسق القوافل والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبى وطه كمال حجاج مسئول مالى وإدارى وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات .

وتم الكشف على 853 مريضا، منهم 30 حالة معمل دم و22 حالة معمل طفيليات وأربع حالات أشعة و19 حالة موجات فوق صوتية وحالتين على نفقة الدولة و133 حالة تثقيف صحى، حيث شملت الندوات التثقيفية موضوعات عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الأسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - أورام الثدى - الأمراض غير السارية.











