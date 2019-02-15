صور.. تدفق المساعدات الإنسانية على فنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

تتلقى فنزويلا أطنان من المساعدات الإنسانية، بسبب الازمة الاقتصادية الطاحنة التى تعيشها البلاد، وأعلن وزير الصحة الفنزويلى كارلوس أومبرتو ألفارادو غونزاليز عن حصول فنزويلا، على مساعدات إنسانية من مختلف الدول، بينها روسيا وكوبا والصين، بقيمة أكثر من 28 مليون يورو .

وكتب ألفارادو غونزاليز فى حسابه على موقع "تويتر"، "على الرغم من الحصار، تستجيب الحكومة البوليفارية (الفنزويلية) للاحتياجات الصحية للسكان من خلال الاتفاقات مع كوبا والصين وروسيا وفلسطين وتركيا، وبالتعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة لعموم أمريكا واليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وغيرها".

وأضاف: "في العام الجاري حصلنا على 99 حاوية من المواد الطبية حتى الآن، بقيمة أكثر من 28 مليون يورو"، وأشار إلى أنه في العام الماضي حصلت فنزويلا على 918 حاوية مساعدات بقيمة أكثر من 254 مليون يورو.

فيما تعهد زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو مجددا بإدخال مساعدات إنسانية إلى البلاد يوم 23 فبراير الجاري، وذلك رغم رفض رئيس الدولة نيكولاس مادورو والذي يعتبرها وسيلة للولايات المتحدة الأمريكية لتبرير التدخل ببلاده.

وقال جوايدو - حسبما نقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن حوالي 300 ألف فنزويلي يواجهون خطر الموت إذا لم تدخل هذه المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن ما يقرب من مليوني آخرين صحتهم معرضة للخطر.

وأكد جوايدو ضرورة ترك مادورو لمنصبه، وذلك في كلمة ألقاها أمام عشرات الآلاف من أنصاره في العاصمة كاراكاس.

وتشهد فنزويلا اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو - في 23 يناير الماضي - نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد. وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف به رئيسا لفنزويلا ، فيما انتقد مادورو التحرك واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.



تدفق المساعدات الإنسانية على فنزويلا



تدفق المساعدات الإنسانية على فنزويلا



تدفق المساعدات الإنسانية على فنزويلا



تدفق المساعدات الإنسانية على فنزويلا



تدفق المساعدات الإنسانية على فنزويلا



تدفق المساعدات الإنسانية على فنزويلا



تدفق المساعدات الإنسانية على فنزويلا