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صور.. آلاف الأمريكيين يحيون الذكرى الأولى لإطلاق نار بمدرسة فى فلوريدا

الجمعة، 15 فبراير 2019 06:44 ص
صور.. آلاف الأمريكيين يحيون الذكرى الأولى لإطلاق نار بمدرسة فى فلوريدا تأبين ضحايا إطلاق النار بمدرسة فى فلوريدا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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يحيى آلاف الأمريكيين فى ولاية فلوريدا الأمريكية، الذكرى الأولى لواقعة إطلاق النار، يوم عيد الحب، فى مدرستهم، والتى أسفرت عن مقتل 17 شخصاً.

وخطط الطلبة فى مدرسة "مارجورى ستونمان دوجلاس" الثانوية فى مدينة باركلاند، لقضاء فى تقديم الخدمات، التى تشمل تقديم تعبئة وجبات الطعام من أجل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

كما أنه من المقرر تنظيم فعاليات ومراسم تذكارية أخرى فى أنحاء الولاية، إحياء لذكرى 14 طالباً وثلاثة من موظفى المدرسة، الذين قتلوا على يد المسلح نيكولاس كروز.

وطُلب من المنطقة التى تتبع لها المدرسة، ومن المجتمع كله هناك، الصمت لدقيقة، فى تمام الساعة 10:17 صباحاً، وهو التوقيت الذى بدأ فيه إطلاق النار.

تأبين ضحايا اطلاق النار داخل مدرسة فى فلوريدا (1)
تأبين ضحايا اطلاق النار داخل مدرسة فى فلوريدا

 

تأبين ضحايا اطلاق النار داخل مدرسة فى فلوريدا (2)
تأبين ضحايا اطلاق النار داخل مدرسة فى فلوريدا 

 

تأبين ضحايا اطلاق النار داخل مدرسة فى فلوريدا (3)
تأبين ضحايا اطلاق النار داخل مدرسة فى فلوريدا 

 

تأبين ضحايا اطلاق النار داخل مدرسة فى فلوريدا (4)
تأبين ضحايا اطلاق النار داخل مدرسة فى فلوريدا 

 

 


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