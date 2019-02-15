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"صحة الغربية" تشكل لجنة للتحقيق فى إلقاء نفايات طبية أمام مدرسة بالمحلة

الجمعة، 15 فبراير 2019 04:01 م
"صحة الغربية" تشكل لجنة للتحقيق فى إلقاء نفايات طبية أمام مدرسة بالمحلة النفايات
الغربية - عادل ضرة
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شكل الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، لجنة عاجلة من إدارة النفايات الخطرة بالمديرية، للتحقيق فى واقعة إلقاء مجهولين نفايات طبية خطرة ملوثة بالدماء، أمام مدرسة الشهيد مالك مهران بمنطقة أبو شاهين التابعة لحى أول المحلة بمحافظة الغربية.
 
ووجه "شرشر" اللجنة بالاجتماع مع المهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة، بحضور الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة العام والدكتور محمد حيدر مدير مستشفى الصدر، والدكتور سيد قاعود وماهر راشد مديرى إدارات الصحة أول وثان المحلة، والدكتور فتحي فايد مسئول العلاج الحر بالمحلة، للاتفاق بالمرور على المستشفيات الخاصة ومراكز الغسيل الكلوى ومستشفيات الولادة وتجميع النفايات الخطرة من المعامل والعيادات الخاصة ذات الكثافات المنخفضة فى 3 أماكن بالمدينة بمستشفى الصدر والحميات والمستشفى العام والوحدات الصحية بالقرى مع الاحتفاظ بإيصالات التوريد لعرضها على اللجنة حين طلبها.
 
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