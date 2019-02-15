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"شينخوا": مصر واحدة من أفضل 5 وجهات أفريقية للسياح الصينيين

الجمعة، 15 فبراير 2019 11:08 ص
"شينخوا": مصر واحدة من أفضل 5 وجهات أفريقية للسياح الصينيين الاهرامات
رسالة بكين ـ هانى محمد
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نشرت شبكة خدمات السفر الصينية "أو يو" التابعة لشركة "سى واى تى اس" للرحلات الصينية، أن مصر أصبحت الآن واحدة من أفضل خمس وجهات أفريقية بالنسبة للسياح الصينيين.

وأضاف التقرير الذى يحمل عنوان "تقرير سياحة المواطنين الصينيين في افريقيا في عام 2018"، أن خلال السنوات الأخيرة تزايد عدد السياح الصينيين القادمين إلى مصر، وأصبحت سوق السياحة المصرية أكثر انتعاشا أثناء عطلة عيد الربيع وعطلة اليوم الوطنى الصينيتين أيضا.

قالت لي شي، مسؤولة أحد شركات السياحة في مصر، في تصريحات لوكالة "شينخوا"، إنه بالمقارنة مع السياح الغربيين، يفضل السياح الصينيون زيارة المعالم التاريخية والثقافية المصرية، للتعرف على حضارة وتاريخ مصر القديمة، ما يجعل المواقع السياحية مثل الأهرام والأقصر وجهة لدى السياح الصينيين.

أما بالنسبة لأنماط السفر، فأصبح السياح الصينيون خلال السنوات الأخيرة، يفضلون السفرات الحرة والمنظمة في مصر، والاستمتاع بالخدمات الخاصة والموارد السياحية المميزة أثناء السفر.

 

 

 


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