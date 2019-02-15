شاهد فى دقيقة.. محطات فى العلاقات المصرية الألمانية

إيمان حنا





شهدت العلاقات بين مصر وألمانيا تطوراً ملحوظاً منذ عام 2015، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى اللبنة الأولى لنمو تلك العلاقات بزيارته لبرلين، على كافة الأصعدة، وتشهد الفترة الراهنة انطلاقة كبيرة للعلاقات بين البلدين تبنى على الزخم الكبير الذى ولدته زيارة الرئيس الأخيرة لألمانيا، وعلى الطفرة الكبيرة فى العلاقات الثنائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة العلاقات. المتميزة بين قيادتى البلدين.. فيما يلى أبرز محطات تطور العلاقات المصرية ـ الألمانية.

• زيارات متبادلة بين الرئيس السيسى وقادة ألمانيا منذ 2015 حتى الآن

• شهدت العلاقات المشتركة نموا ملحوظا فى مجال الاقتصاد والتكنولوجيا

تسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية

• تم وضع حجر أساس إنشاء أول جامعة تطبيقية ألمانية بالعاصمة الإدارية

• احتلت ألمانيا أهمية كبرى كمصدر للسياحة الأوروبية لمصر

• يزور وفد من مرسيدس القاهرة فى فبراير 2019 لتفعيل قرار الشركة باستئناف نشاطها بمصر

• فى يناير الماضى زار رئيس الهيئة العربية للتصنيع برلين لدراسة تنمية التعاون فى صناعة السيارات

• فى مارس 2019 تشارك مصر بشكل متميز فى بورصة السياحة ببرلين

• ومن المتوقع أن يشهد العام الراهن طفرة كبيرة فى مجال السياحة.