سفير باراجواى يزور قناطر أسيوط الجديدة والمعالم السياحية بالمحافظة

أسيوط - هيثم البدرى

زار السديس مورا روداس سفير دولة باراجواى بالقاهرة والوفد المرافق له، مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، والذى يعد من أكبر المشاريع التنموية بالمحافظة وبصعيد مصر فضلا عن المعالم السياحية بالمحافظة على هامش زيارته لأسيوط والتى التقى خلالها اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، ورافق السفير خلال الجولة عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى والعاملين بالهيئة وإدارة السياحة بديوان عام المحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، إن المحافظة أعدت برنامجا لسفير دولة باراجواى والوفد المرافق له خلال زيارتهم لأسيوط لتعريفهم بالمعالم السياحية بها، لافتا إلى أن المحافظة تتميز بوجود العديد من الأماكن الأثرية والسياحية التى تمثل حضارات مختلفة.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لتنشيط الحركة السياحية والترويج لأهم المناطق الأثرية التى تذخر بها المحافظة وتوفير الوسائل المتاحة لراحة ونقل السياح إلى الأماكن المقرر زيارتها مشيراً إلى العمل على تطوير أماكن محطتى مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة (دير العذراء بدرنكة - الدير المحرق بالقوصية) والطرق المؤدية إليهما لتقديم كافة سبل الراحة للسياح.

وأوضح مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، أن السفير والوفد المرافق له زاروا قناطر أسيوط الجديدة واستمعوا إلى شرح مفصل عن المشروع وأهميته والعائد منه كما تم عرض منتجات سياحية على السفير وتوزيع شنط بها كتيبات و"CD" يتضمن صورا ومقاطع فيديو ومعلومات بها شرح كامل لجميع آثار المحافظة باللغة الإسبانية، لافتًا إلى أن السفير أبدى سعادته بتلك الزيارة وحسن الاستقبال الذى لاقاه من الجميع بمحافظة أسيوط.