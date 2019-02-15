"سبير بنك" الروسي يتوقع ارتفاع أضرار الهجمات الإلكترونية هذا العام

موسكو (أ ش أ)

توقع مصرف "سبير بنك"، البنك الأكبر في روسيا، ازدياد عدد الهجمات الإلكترونية والأضرار المترتبة عليها سواء في روسيا أو حول العالم خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 50% إلى 80% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأعرب نائب رئيس المصرف ستانيسلاف كوزنيتسوف - على هامش أعمال منتدى الاستثمار الروسي اليوم الجمعة - عن توقعه أن يستمر الاتجاه التصاعدي لمعدل الخسائر في روسيا وحول العالم، في حين لم يتم اتخاذ التدابير الأساسية لعكس نتائج الهجمات الإلكترونية، لذا فإن زيادة تتراوح بين 50% إلى 80% خلال العام الجاري ستظل قائمة على صعيد الأضرار وأعداد الهجمات، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ووفقا لما عرضه نائب مدير المصرف أمام جلسة المنتدى اليوم، فإن عدد هجمات القرصنة في روسيا ازداد بنسبة 60% عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه.

وكان كوزنيتسوف قد صرح الصيف الماضي بأن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسي جراء الهجمات الإلكترونية تصل إلى 1.3 تريليون روبل روسي في عام 2018، كما سبق أن صرح المدير التنفيذي للمصرف هيرمان جريف الصيف الماضي بأن البنك نفسه شهد ارتفاعا بنسبة 50% في أعداد التهديدات الإلكترونية التي تستهدفه مقارنة بالعام 2017.

يذكر أن منتدى الاستثمار الروسي ينعقد يومي 14 - 15 فبراير في منتجع سوتشي الروسي.