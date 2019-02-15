video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 09:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوجة قتيل مدينة نصر: المخدرات وأصدقاء السوء دفعا ابنه عمر للتخلص منه

الجمعة، 15 فبراير 2019 08:00 ص
زوجة قتيل مدينة نصر: المخدرات وأصدقاء السوء دفعا ابنه عمر للتخلص منه جثه - ارشيفيه
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

نفت "هالة" زوجة المهندس الزراعى، الذى قتله ابنه - من زوجة غيرها - فى مدينة نصر، اتهامها بسوء معاملة المتهم "عمر" وأكدت أنها كانت تعامله كما لو كان ابنها.

وأضافت "هالة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"أن ما دفع عمر لقتل والده، هم أصدقاء السوء وتعاطيه للمخدرات مشيرة الى أنها تزوجت القتيل وابنه "عمر" كان  فى الخامسة من عمره وأقاموا  فى الإسماعيلية  واعتنت به وعوضته عن فقدان حنان والدته.

وأشارت هالة إلى أن عمر تعرف على شخص اسمه "خالد" حرضه على ادمان المخدرات، وجعله يسرق خزينة بها أموال من شقة والده وعاقبه القضاء بالسجن 3 سنوات، بعد أن أشعل النار فى باب شقة صديقه لأنه رفض إعادة المسروقات.

وكشفت زوجة القتيل عن أنها عادت وعاشت فى شقة الحى السويسرى بمدينة نصر مع زوجها، واستمر إدمان "عمر" للمخدرات بعد زواجه وتحول إلى تاجر مخدرات وصادق كثير من أصدقاء السوء.

ولفتت "هالة" الى أن زوجها طردها من الشقة منذ عام ونصف ، وحررت محضرا وحاول أكثر من مرة اعادتها لكن استمرار ابنه فى الاتجار  وتعاطى المخدرات، منعها من العودة مشيرة الى ان المخدرات دمرت مستقبل عمر وأوصلته الى قتل والده.

وأدلى المتهم بقتل والده باعترافات تفصيلية، أمام طارق الدسوقى معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، وأبدى ندمه الشديد، مشيرا إلى أنه مدمن مخدرات ويتعاطى الأستروكس.

وأضاف المتهم، بأنه فى يوم الحادث دخل فى مشادة كلامية مع والده داخل شقته،  بسبب معاتبته له على تعاطى المخدرات، واعتياده الحصول على أموال ما دفعه للاعتداء على والده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ولكن لم يقصد قتله، قائلا "مش مصدق إنى قتلته".

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل شقته بمنطقة الحى العاشر.

 انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن القاتل هو ابن القتيل فألقوا القبض عليه وتمت إحالته للنيابة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتقى شر من أحسنت إليه.. نجلا قتيل مدينة نصر يرويان تفاصيل ذبح عامل والدهما

مدينة نصر

حوادث مدينة نصر

عامل يقتل والده بمدينة نصر




لا تفوتك
6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة