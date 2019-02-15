زوجة قتيل مدينة نصر: المخدرات وأصدقاء السوء دفعا ابنه عمر للتخلص منه

كتب كريم صبحى

نفت "هالة" زوجة المهندس الزراعى، الذى قتله ابنه - من زوجة غيرها - فى مدينة نصر، اتهامها بسوء معاملة المتهم "عمر" وأكدت أنها كانت تعامله كما لو كان ابنها.

وأضافت "هالة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"أن ما دفع عمر لقتل والده، هم أصدقاء السوء وتعاطيه للمخدرات مشيرة الى أنها تزوجت القتيل وابنه "عمر" كان فى الخامسة من عمره وأقاموا فى الإسماعيلية واعتنت به وعوضته عن فقدان حنان والدته.

وأشارت هالة إلى أن عمر تعرف على شخص اسمه "خالد" حرضه على ادمان المخدرات، وجعله يسرق خزينة بها أموال من شقة والده وعاقبه القضاء بالسجن 3 سنوات، بعد أن أشعل النار فى باب شقة صديقه لأنه رفض إعادة المسروقات.

وكشفت زوجة القتيل عن أنها عادت وعاشت فى شقة الحى السويسرى بمدينة نصر مع زوجها، واستمر إدمان "عمر" للمخدرات بعد زواجه وتحول إلى تاجر مخدرات وصادق كثير من أصدقاء السوء.

ولفتت "هالة" الى أن زوجها طردها من الشقة منذ عام ونصف ، وحررت محضرا وحاول أكثر من مرة اعادتها لكن استمرار ابنه فى الاتجار وتعاطى المخدرات، منعها من العودة مشيرة الى ان المخدرات دمرت مستقبل عمر وأوصلته الى قتل والده.

وأدلى المتهم بقتل والده باعترافات تفصيلية، أمام طارق الدسوقى معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، وأبدى ندمه الشديد، مشيرا إلى أنه مدمن مخدرات ويتعاطى الأستروكس.

وأضاف المتهم، بأنه فى يوم الحادث دخل فى مشادة كلامية مع والده داخل شقته، بسبب معاتبته له على تعاطى المخدرات، واعتياده الحصول على أموال ما دفعه للاعتداء على والده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ولكن لم يقصد قتله، قائلا "مش مصدق إنى قتلته".

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل شقته بمنطقة الحى العاشر.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن القاتل هو ابن القتيل فألقوا القبض عليه وتمت إحالته للنيابة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق.