روسيا تستعد لإنتاج قاذفات جديدة مصممة للتخفى عن أجهزة الرادار

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تستعد روسيا لإنتاج طائرات قاذفة جديدة مصممة للتخفى عن أجهزة الرادار لتحل الجيل الحالى من القاذفات فى الجيش الروسي.

وأوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أنه تمت الموافقة على ملامح طائرة المستقبل ومواصفاتها، كما تم توقيع العقود اللازمة لإنتاج نماذج الطائرة.



ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة - لم تكشف عن هويتها - القول إن شركة (توبوليف) تقوم بصنع الطائرة الجديدة التى ستحل محل طائراتها السابقة "تو-160" و"تو-95" و"تو-22إم3"

وستخلو الطائرة القاذفة الاستراتيجية الروسية المنتظرة من ريش الذيل وتكون خفية، حسب المصادر الرسمية. ولن تفوق سرعة القاذفة المنتظرة سرعة الصوت. وستحمل الطائرة الجديدة من الأسلحة ما يفوق ما تحمله قاذفة "تو-160".

وصرح مدير عام شركة (توبوليف) ألكسندر كونيوخوف بأن النموذج التجريبى الأول من قاذفة المستقبل سيخرج من المصنع فى الفترة 2021 — 2022.

من جانبه، قال نائب رئيس وزراء روسيا يورى بوريسوف إن الطائرة المنتظرة قد تنجز رحلتها الجوية الأولى فى الفترة 2025/ 2026، فيما يجب أن يبدأ إنتاج النماذج العملية فى الفترة 2026/ 2028، مشددا على ضرورة أن تحمل قاذفة المستقبل المزيد من الأسلحة وتكون خفية حتى يصعب اكتشافها بواسطة الرادار، وتقلع من أى مطار.