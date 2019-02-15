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رئيس جامعة القاهرة يعلن: وزارة التعليم الإماراتية تطلب خريجى كلياتنا قريبا

الجمعة، 15 فبراير 2019 01:53 م
رئيس جامعة القاهرة يعلن: وزارة التعليم الإماراتية تطلب خريجى كلياتنا قريبا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، وفداً من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم في الإمارات، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة ووزارة التربية والتعليم الإماراتية، ومناقشة المواضيع ذات الصلة بين الطرفين، ومن أهمها التعاون مع جامعة القاهرة في توفير احتياجات وزارة التربية والتعليم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بمعلمين من خريجى جامعة القاهرة في تخصصات الهندسة، والعلوم، والرياضيات، واللغة الانجليزية، واللغة العربية، واللغة الفرنسية، والصيدلة، والتربية الخاصة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز التعاون بين الجهتين، والاستفادة من الكفاءات المصرية، بما يتوافق مع معايير المناهج الدراسية المطورة ومنظومة تطوير التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة

واتفق الطرفان على استقطاب عدد من الخريجين من مختلف التخصصات للالتحاق بالعمل في وظائف التدريس خلال العام الدراسي الحالي 2018-2019 والعام الدراسي القادم 2019-2020، ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعليم مقابلات المتقدمين والمرشحين خلال شهر مارس المقبل من عام 2019.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه فى الفترة الحالية هناك طلب كبير على خريجى جامعة القاهرة فى الدول العربية، مشيرآ إلى أن دولة الإمارات قد استعانت من قبل بعدد من خريجي الهندسة والعلوم بجامعة القاهرة للعمل في وزارة التربية والتعليم الإماراتية بعد قيام لجنة إماراتية العام الماضى بزيارة الجامعة وإختيار معلمين جدد، مؤكدآ حرصه على مواصلة دفع أطر التعاون المشترك والتنمية الشاملة مع وزارة التربية والتعليم في الإمارات. 

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقوم بالربط بين التعليم وبين احتياجات سوق العمل المحلى والعربى فى مختلف التخصصات، وأن أحد أهم أهدافها تخريج طلاب بمواصفات دولية قادرين على العمل فى مصر أو فى الدول العربية، مشيرآ إلى أن الجامعة جاءت فى الفئة من 251 – 300 على مستوى الجامعات حول العالم وفقا لمعيارالتوظيف فى تصنيف QS الانجليزى، ومن المتوقع التقدم فى هذا التصنيف بعد إدخال 148 برنامجآ جديدآ فى مرحلتى البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا بمواصفات دولية. 

وأعرب الجانبان عن دعمهما لجهود التواصل والتعاون البنّاء للوصول الى تحقيق أسس واستراتيجية التعاون المشرك في إطار العلاقات الاستراتيجية الثنائية الوطيدة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة، وتعزيزاً لتوجيهات القيادة االسياسية للبلدين. 

يشار إلى أن وزارة التربية التعليم الإماراتية تستقدم الآن المدرسين من ثلاث دول، هي مصر (جامعة القاهرة) وبريطانيا والولايات المتحدة.

 

 

 

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