رئيس الوزراء يصدر قرارين لصالح محافظة مطروح

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة مساحتها 1000م2 بقرية جميمة التابعة لمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، بالإيجار الإسمى، لمدة ثلاثين عاماً لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر؛ وذلك لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها.

وفى مطروح أيضاً، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى قراراً باعتبار الأراضى المملوكة للدولة بموقع القصابة البحرية، والكائنة بناحية أبو مرقيق بالمحافظة أرضا أثرية.