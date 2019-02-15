رئيس الوزراء يصدر قرارات جديدة لصالح المنفعة العامة بالدلتا والصعيد

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات بشأن مشروعات نزع ملكية بعض الأراضى والعقارات لصالح المنفعة العامة وإقامة عددٍ من المشروعات عليها وذلك فى بعض المحافظات.

ففى محافظة الدقهلية تم اعتبار نزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة أم المؤمنين الابتدائية المشتركة (2) بزمام مدينة المنصورة بالمحافظة، والتى تبلغ مساحتها 1784,7 م2 تقريباً من أعمال المنفعة العامة، كما تم اعتبار مشروع نزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بزمام قرية دنديط مركز ميت غمر بالمحافظة، والتى تبلغ مساحتها 793م2 تقريباً من أعمال المنفعة العامة.

وفى محافظة الدقهلية أيضاً، أصدر رئيس الوزراء قراراً باعتبار مشروع نزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة بطرة الثانوية التجارية بقرية بطرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية ومساحتها 1894,85 م2، من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى قرارا آخر باعتبار مشروع إنشاء محور شرق الدلتا لربط الطريق الدائرى الإقليمى ودائرى الزقازيق وطريق الزقازيق- السنبلاوين مروراً بالزنكلون - بنى شبل - كفر الأشراف حتى القنايات بطول 20 كم من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بإخراج المسطح، البالغ مساحته 2 فدان و10قراريط و1سهم ـ والذى يقع بتل آثار المقدام بميت غمر بالدقهلية، من عداد الأراضى الأثرية.

وفى محافظة سوهاج، أصدر رئيس الوزراء قراراً باعتبار مشروع نزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة البلينا الابتدائية، بمركز البلينا والتى تبلغ مساحتها 1059,72 م2 من أعمال المنفعة العامة.