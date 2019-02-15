خطة الدولة للتحول الرقمى.. ننشر نص مشروع قانون الفاتورة الضريبية الإلكترونية

كتب – أحمد يعقوب

فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى والتحول إلى التعاملات الحكومية الإلكترونية، ينشر "اليوم السابع" نص مشروع قانون الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

جدير بالذكر أن نظام الميكنة الذى تسعى مصلحة الضرائب لتطبيقه، يأتى فى إطار جهود تطوير حصر المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة وكذلك المجتمع الضريبى ، ويتم ذلك من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية مثل مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات B2B، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملات B2C، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.